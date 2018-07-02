«مناظرات الشباب» تناقش عوامل تحديد التخصّص الدراسي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن مجلس الإمارات للشباب، عن إطلاق ثالث جلسات «مناظرات الشباب»، غداً، تحت عنوان «اختيار التخصص بناءً على الشغف أم متطلبات العمل»، وذلك في معهد تدريب المعلمين في عجمان، حيث سيقوم فريقان من الشباب، بمناقشة الفكرة وطرحها والبحث عن الدراسات حول الموضوع. وذلك بحضور معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ولتقييم مستوى الشباب في هذه المناظرة، يحل كل من عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، ومحمد سعيد حارب الرئيس التنفيذي لشركة «لم ترى» للإنتاج الفني، كخبراء لجنة التحكيم، والتي ستقوم بتقييم الشباب في مدى إقناعهم للجمهور برأيهم الذي يستندون عليه، بناءً على الأدلة والبراهين المستندة على الأبحاث العلمية والتجارب المتعلقة بذات الشأن.

مراحل

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب: «موضوع المناظرة يعتبر من أوليات الشباب، بحيث يعتبر اختيار التخصص الأكاديمي، من أهم المراحل التي تواجه الطالب والأسرة، لانعكاسه على المستقبل العلمي والمهني في متطلبات وحاجة سوق العمل، ورغبة الطالب في دراسة التخصص الذي يناسب قدراته وإمكاناته، ويلامس شغفه وتطلعاته».

وأكدت المزروعي: «أن المبادرة أظهرت قدرة شبابنا العالية على البحث والإقناع، مستخدمين لغة العلوم والبيانات والمفردات السهلة، كما تهدف المناظرات إلى دعم مهارات الحوار بشكل حضاري، بهدف تهيئة شبابنا ليكونوا قادرين على المساهمة في الفعاليات والجلسات النقاشية محلياً وعالمياً». وسيكون بإمكان أي مؤسسة استضافة «مناظرات الشباب»، لمناقشة كافة المواضيع ذات صلة بالشباب، حيث يتعين عليها العمل على اقتراح موضوع محدد، يسمح للشباب بمناقشته، واختيار 3 أشخاص مختصين في الموضوع المطروح، ليكونوا ضمن لجنة التحكيم. ويمكن لأي شاب أو شابة من أي إمارة يرغب بالمشاركة في «مناظرات الشباب»، أن يكون جزءاً من هذا الحدث، لتنمية قدراته في الخطابة، والتفكير النقدي والتواصل مع الآخرين لتعزيز تلك القدرات، حيث يتعين عليه تعبئة طلب المشاركة في المناظرة.

آلية

ويتم استضافة مناظرات الشباب، وفق آلية محددة، تتضمن عدداً من الخطوات، والتي تشتمل على إرسال طلب استضافة مناظرات الشباب إلى مجلس الإمارات للشباب، من خلال الموقع الإلكتروني:

debates.youth.gov.ae، وتعبئة المعلومات المطلوبة، ومن ثم يلتقي الشباب المختارين للمشاركة في المناظرة، مع اختصاصي مناظرات في جلسة مبدئية خاصة، وبعد انعقاد المناظرة، يتم نشر تقرير عنها على الموقع الإلكتروني، لتعميم الفائدة لجميع الشباب.