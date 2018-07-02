85.5 % من المعلمين راضون عن برنامج «لم؟» العلمي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

كشفت نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن رضا الهيئات التدريسية في إمارة أبوظبي، عن برنامج التوعية العلمية المدرسية «لم؟»، حيث شملت الدراسة الاستطلاعية الأكاديمية أكثر من 1000 معلم ومعلمة، والذين أجمعوا على رضاهم عن المحتوى التعليمي، كونه يتماشى بمضمونه مع المستوى الفكري للأطفال في المراحل التعليمية المبكرة، وأكدوا أن البرنامج له دور كبير في توسيع آفاق المعرفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأظهرت نتائج التقرير، أن 85.59 % من المعلمين راضون جداً، و14.31 % من المعلمين راضون عن هذه المبادرة التعليمية.

نتائج

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصدت عروض وورش عمل البرنامج التعليمي التفاعلية على نسبة 100 % رضا من حيث مستوى التشويق، ومدى اهتمام الطلبة بالتعمق في هذه المجالات العلمية، إذ أظهرت الدراسة أن 86 % من المعلمين راضون جداً، و14 % منهم راضون. كما حصل البرنامج على مستوى الرضا ذاته من ناحية تفاعل الطلبة في ورش العمل والعروض التفاعلية، ممن لا يهتمون عادة في المجالات العلمية. وأظهرت نتائج التقرير، أن 83.32 % من المعلمين راضون جداً بمستوى التحسن الواضح في تفاعل الطلبة، وأن 16.68 % منهم راضون.

ويقوم برنامج «لم؟»، الذي انطلق عام 2012، بتنظيم 3 جولات مدرسية لـ 6 أسابيع خلال العام الدراسي، وتتولى دائرة التعليم والمعرفة، إدارته وتنظيمه، بدعم من الراعي البلاتيني، شركة «مبادلة للاستثمار»، ويسعى البرنامج من خلال جولاته التعليمية، للوصول إلى الطلاب من الصف الـ 3 وإلى الـ 7 في مدارس أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة الحكومية والخاصة.

نجاح

ونجح البرنامج خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مايو 2018 بالوصول إلى 66894 طالباً وطالبة، من خلال ورش العمل والعروض التفاعلية.

وعن نتائج الدراسة الاستطلاعية، قالت فاطمة الزعابي مدير برامج المشاريع الخاصة في دائرة التعليم والمعرفة: «إن جولة البرنامج للعام الدراسي، حققت نجاحاً وتجاوباً ملموساً من قبل الهيئات التدريسية والطلبة، لا سيما مع مستوى الرضا الكبير لدى المعلمين، عن كفاءة ورش العمل والعروض التفاعلية».

وأشارت الزعابي أن البرنامج شهد نمواً كبيراً بمعدل مشاركة المدارس والطلبة في العام الدراسي 2017/‏2018، ما يدل على فعالية وكفاءة برنامج «لم؟»، في زيادة الاهتمام بالمواد العلمية الأساسية، وتأمين الأدوات والسبل التربوية الخاصة لتفعيل دور الطلبة في المجتمع بشكل كامل.