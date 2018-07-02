دورة الطلبة التطوعية في الخدمة الوطنية.. تحفيز ذهني وبدني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعد النجاح الكبير الذي حققته في الدورات السابقة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الصيفية التطوعية التأسيسية والمتقدمة لطلاب وطالبات المدارس التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، استجابةً لرغبة أولياء الأمور وأبنائهم الذين أبدوا انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادته الحكيمة من خلال جوانب وأنشطة مختلفة.

واستقبل مركز تدريب سيح اللحمة في العين ومدرسة خولة بنت الأزور طلاب وطالبات مدارس الدولة المنضمين إلى الدورة التي تستمر 4 أسابيع.

ونسّقت الهيئة مع وزارة التربية والتعليم لتحديد الراغبين في المشاركة، إذ تعد الدورة فرصة ثمينة لإعداد الطلبة وتجهيزهم ذهنياً وبدنياً بطابع حيوي يستند إلى المغامرات المحفزة والتدريبات المنتظمة، إضافة إلى زيادة وعيهم بثقافتهم وتاريخهم.

ويخضع الملتحقون للدورة -التي تستهدف طلاب وطالبات المدارس من الفئة العمرية من 13 حتى 16 عاماً- لبرنامج خاص يتضمن جوانب وأنشطة مختلفة تهدف إلى تعميق الوعي وتنمية الولاء وتعزيز روح الانتماء لدى المتدربين، وصقل قدراتهم لتحمّل المسؤولية، والاعتماد على النفس.