جامعة عجمان تبحث التعاون مع جهات تعليمية في البحرين

المصدر: Ⅶ المنامة - وام

بحث وفد جامعة عجمان خلال زيارة جهات تعليمية في مملكة البحرين سبل التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الجانبين في مجال تبادل أعضاء هيئة التدريس وتدريب الطلبة والبحوث العلمية المشتركة.

والتقى الوفد الزائر برئاسة الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، معالي الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، والدكتور رياض حمزة، رئيس جامعة البحرين، وعيسى الشايجي، نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الأيام رئيس التحرير.

مستقبل

وقدّم الدكتور كريم، خلال لقائه وزير التربية والتعليم بالبحرين، شرحاً عن الخطة الاستراتيجية للجامعة والبرامج الجديدة التي تم طرحها أخيراً، وأخرى تخطط الجامعة لطرحها في المستقبل القريب، وبحثا سعي الجامعة الحثيث للحصول على الاعتمادات الدولية.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم بالبحرين جهود الوزارة ومجلس التعليم العالي للارتقاء بمخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على إطلاع الطلبة البحرينيين على البرامج الأكاديمية في جامعة عجمان. من جانبه، أشاد عيسى الشايجي بالعلاقات الطيبة التي تربط البحرين ودولة الإمارات، مثمناً بالدور العلمي والتعليمي الذي تقوم به جامعة عجمان، وما تقدمه من برامج شاملة، وتمنى للقائمين عليها النجاح والتوفيق في خدمة المسيرة التعليمية.

واختتم الوفد زيارته لمملكة البحرين بلقاء جمعهم بخريجي جامعة عجمان البحرينيين لتوطيد العلاقة بين الجانبين.

ضم وفد جامعة عجمان الدكتور عبد الحق النعيمي، نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال، والدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالجامعة.