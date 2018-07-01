150 طالباً يتخرجون في مدرسة «الدهماء»

المصدر: ■ العين ـ جميلة إسماعيل

شهد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب أمين عام منظمة إمسام في الأمم المتحدة احتفال مدرسة الدهماء النموذجية للتعليم الثانوي بتخريج 150 طالباً من الدفعة الثالثة عشرة وذلك من القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2017 - 2018، بحضور خليفة الكعبي مدير المدرسة، ونخبة من الشخصيات التعليمية والتربوية من إمارة أبوظبي ومنطقة العين، وأولياء أمور الخريجين.

وبدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني، عقبه كلمة الخريجين ألقاها الخريج عبد العزيز عبدالله الكعبي، أوضح فيها أن الخريجين حريصون كل الحرص على المضي قدماً نحو مستقبل مشرق، وغد أفضل، وعلى الجد والاجتهاد، في المرحلة المقبلة من حياتهم الجامعية التي ستؤهلهم حتماً لسوق العمل، وأن يكونوا أفراداً ناجحين ومنتجين وفاعلين في المجتمع.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري: «أحرص دائماً على مشاركة الخريجين فرحتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة بحيث يكونوا نواة مثمرة لخدمة وطنهم الغالي». وأضاف: «إن ما بذله هؤلاء الخريجون من جهد، وما حققوه من إنجاز إنما هو تجسيد حي لما نشعر به جميعاً من اعتزاز وفخر لنجاح دولتنا في تحقيق تنمية الاقتصاد المعرفي الشامل عن طريق التعليم المتطور .