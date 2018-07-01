«أكاديمية الهوية والجنسية» تفتح باب التسجيل لطلبة الجامعات المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن فتح باب التسجيل لطلبة الجامعات المواطنين في برامج التدريب الصيفي التي تنظمها أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية التابعة للهيئة للعام الحالي. ودعت الهيئة طلاب الجامعات المواطنين سواء الدارسين داخل الدولة أو في الخارج الراغبين بالالتحاق بهذه البرامج إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل. ويمتدّ البرنامج الصيفي للأكاديمية 6 أسابيع، تبدأ اعتباراً من يوم 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 16 أغسطس المقبل وعلى مدار أيام العمل الأسبوعية، في حين سيبدأ دوام المتدربين الذين سيلتحقون بالبرنامج من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وقالت الهيئة إنها ستمنح المتدرب المشارك في البرامج المذكورة شهادة تدريب معتمدة، كما ستخصص له مكافأة مالية، إلى جانب إعطاء الأولوية للمتدربين المتميزين في التعيين على الوظائف المتوفرة لديها وفق اللوائح والأنظمة التي تحكم هذه العملية.

وحددت الهيئة ثلاثة شروط للالتحاق بالبرامج وهي أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون مسجلاً في إحدى الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم سواء كانت الجامعة داخل الدولة أو خارجها، وألا يقل عمره عن 18 عاماً.

ويمكن للراغبين من طلبة الجامعات بالالتحاق بالبرامج المذكورة التقدم بطلباتهم من خلال البريد الإلكتروني (sum.training@ica.gov.ae).