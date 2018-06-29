«أولياء أمور» دبا الحصن يحتفي بالمتفوقين وأوائل الثانوية

المصدر: دبا الحصن - البيان

قرر مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن في اجتماعه أمس برئاسة محمد راشد رشود، رئيس المجلس، الاحتفال بختام العام الدراسي ليكرّم فيه أوائل الثانوية العامة والطلبة والطالبات المتفوقين بمدينة دبا الحصن.

وذكرت فاطمة إبراهيم الدقلي، أمين السر العام للمجلس، أن الاحتفال سيتزامن هذا العام مع عام زايد ليضفي رونقاً للحفل، وسيتم تكريم الرعاة والشركاء والمتعاونين من الأفراد مع المجلس.

وأضافت: «سيتخلل الحفل عرض أوبريت بعنوان فرسان التفوق من تأليف عبدالرزاق الدرباس وإخراج محمد رشود وعروض تقديمية شائقة، وتم اختيار شعار للحفل لهذا العام تحت عنوان (المجد التليد للقائد الفريد)».