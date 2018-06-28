جامعة عجمان ضمن أفضل 150 مؤسسة أكاديمية عمرها أقل من 50 عاماً

المصدر: عجمان - البيان

حققت جامعة عجمان إنجازا جديدا يُضاف إلى إنجازاتها، إذ تم اختيارها ضمن أفضل 150 مؤسسة أكاديمية عمرها أقل من 50 عاماً وفقاً لتصنيف منظمة QS العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات لعام 2019، وضمّت القائمة 8 مؤسسات للتعليم العالي في دولة الإمارات، و16 جامعة من العالم العربي.

وعن هذا الإنجاز، قال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «إن حصولنا على هذا التصنيف المشرّف، جاء بعد حصولنا على تصنيفات عالمية تِبعاً لمنظمة QS العالمية، فقد صُنّفت الجامعة ولأول مرة ضمن أفضل 1000 جامعة حول العالم، وهذا وضعنا ضمن أفضل 3٪ من الجامعات عالمياً والتي يبلغ عددها 27 ألف جامعة تقريباً، وكَون هذا التصنيف العالمي يضم 27 جامعة عربية، فهذا يضعنا ضمن أفضل 2٪ من الجامعات في العالم العربي».

وأكد الدكتور كريم أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وثمرة اجتهاد منتسبي الجامعة والجهود المتميزة المبذولة على مختلف الصعد، والتي عززت مكانة الجامعة لتكون في مصاف أفضل الجامعات محليا وإقليميا وعالميا.