مناقشة خطوات التوسّع في برنامج المدن الصحية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت في فندق شيراتون الشارقة ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في الشارقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ بهدف تعزيز مهارات وقدرات المنسقين والفرق العاملة على كيفية تطبيق معايير توسعة نطاق المدن الصحية.

وناقشت الورشة أهمية برنامج المدن الصحية والمعلومات المتعلقة بالإيفاء بمتطلبات البرنامج، وجرى مراجعة ما تم إنجازه بالشارقة في إطار المدينة الصحية ووضع أولويات التوسع.

وبحثت ورشة العمل الخطوات المستقبلية للتوسّع ببرنامج المدينة الصحية بالشارقة والخطط الزمنية لإعادة اعتماد الشارقة كمدينة صحية والبرامج التدريبية المستقبلية في إطار التوسع بالمدينة الصحية ودور منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز المهيري، مدير هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في الشارقة، إنجازات برنامج المدينة الصحية والمبادرات المختلفة، مشيراً إلى أن رؤية البرنامج هي الوصول بالشارقة لتصبح نموذجاً عالمياً للمدن الصحية يقوم على مجموعة من القيم أبرزها الشراكة المجتمعية، والتنمية المستدامة والعدالـة والكفـاءة والجـودة والشفافيـة.