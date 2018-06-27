مركز التعليم والتطوير المهني يخرّج دفعة «عام زايد»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز التعليم والتطوير المهني التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني أمس حفل تخريج دفعة «عام زايد» الدفعة الحادية عشرة والبالغ عددها 160 طالباً وذلك في مقر المركز بمنطقة الشهامة بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وغانم عجيف الزعابي مدير مركز التعليم والتطوير المهني وعمداء الأقسام والإداريين وأولياء أمور الطلبة.

وأنهى الخريجون من تخصص الكهرباء والميكانيكا العامة وميكانيكا السيارات والإطفاء تدريبهم العملي في عدة شركات ومؤسسات وطنية منها القوات المسلحة والطيف للصناعات العسكرية وكاراكال ومصنع حديد الإمارات والمحطة العربية للطاقة وطيران الاتحاد والفتان لصناعة السفن وشركة حافلات وشركة أغذية (أبوظبي/‏العين) ومرافئ أبوظبي ومطارات أبوظبي وبلدية الشارقة وجلفار للصناعات الدوائية وبلدية أم القيوين وشركة الفرح وشركة إينوك والفهيم والفطيم.

نموذج

وقدم الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الشكر للقيادة الرشيدة لما تقدمه من دعم لهذا الصرح العلمي المهني ولما توفره من سبل النجاح لأبناء الوطن، معرباً عن فخره واعتزازه بالدفعة الجديدة من مخرجات المركز باعتبارها نموذجا يحتذى به للكفاءات الوطنية الشابة من مخرجات التعليم المهني والتطبيقي المتخصص والتي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة من أجل صناعة أجيال وطنية قادرة على بناء الوطن وصنع المستقبل.

وأضاف الدكتور الحمادي إن المعهد يعمل على الارتقاء بمكانة التعليم المهني والتقني المتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكداً أن هذا الحفل هو تتويج لما يسعى له معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من تأهيل الكفاءات الشابة بالمستوى التعليمي والتدريبي المتميز بما يضمن استيفاء الخريجين كافة استحقاقات المهنة التي اختاروها وبما يواكب الاقتصاد المتطور للدولة ويلبي الاحتياجات المتغيرة والمستجدة للصناعات وقطاعات الأعمال المختلفة.

فرصة

من جهته، أكد غانم سالم عجيف الزعابي في كلمته خلال الحفل أن المركز أتاح الفرصة للشباب المواطنين من سن 14 إلى 23 وممن أكملوا الصف السادس كحد أدنى فرصة مواصلة تعليمهم بطرق بديلة تتناسب وقدراتهم ورغباتهم ما جعل المركز وجهة للطلاب من كافة أنحاء الدولة.

وأشاد الخريجون وذووهم بالجهود التي يبذلها مركز التعليم والتطوير المهني لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وسكن داخلي آمن يضم عدة مرافق منها مركز التطوير القيادي وصالة رياضية مزودة بمختلف أنواع الأجهزة الرياضية ومسبح أولمبي وملاعب كرة قدم وسلة وطائرة وملاعب داخلية وخارجية.