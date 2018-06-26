«ناسا» تطلق اختباراً من إعداد طالب في مدرسة الإمارات الدولية

المصدر: دبي ـ البيان

اختار برنامج Cubes in Space الطالب غافين فاسانداني من الصف الحادي عشر في مدرسة الإمارات الدولية-جميرا، من أصل 20,000 مرشح حول العالم، لإطلاق اختباره في الفضاء.

ويعتبر برنامج Cubes in Space، الذي تنظّمه idoodledu inc.، هو المسابقة العالمية الوحيدة الموجّهة إلى الطلاب في الفئة العمرية 11-18 عاماً، لتصميم واقتراح اختبارات لإطلاقها في الفضاء أو في بيئة شبيهة بالفضاء عبر استخدام صاروخ تجارب ومنطاد علمي ذي ضغط صفري تابعَين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا). وقد اختير مئة اختبار من أجل تجربتها.

اقترح فاسانداني استخدام طبقة خارجية مصنوعة من أنابيب نانوية كربونية لزيادة فاعلية الوقاية من الإشعاع في المركبات الفضائية، ما يساهم في إطالة مدة صلاحيتها.

ويقوم الاختبار على تقييم ترابط الطبقات، والهيكَلة، وعوامل الإشابة في هيكليات الأنابيب النانوية الكربونية، من أجل اعتماد أساليب جديدة في تنفيذ الطبقات الخارجية المادية.