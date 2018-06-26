مدارس خاصة في دبي تقرّ 30 الجاري نهاية الدوام

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أبلغت مدارس خاصة في دبي، ذوي طلبة بأن يوم 30 يونيو الجاري هو آخر يوم دوام لطلابها والهيئات التدريسية والإدارية، على أن يبقى المحاسبون في المدرسة حتى 10 يوليو المقبل، لإتمام وإنهاء عمليات التسجيل للإخوة أو للطلبة المستجدين.

وأكدت إدارات مدرسية تدرس المناهج البريطانية والأميركية والبكالوريا الدولية، أنها ملتزمة بالتقويم المدرسي والخطط الزمنية وأيام التمدرس الموافق عليها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وكانت قد منحت تلك المدارس طلابها إجازة الفصل الدراسي الأول ثلاثة أسابيع، بدلاً من شهر، ما جعل لديها أسبوعاً استفادت به في أيام التمدرس.

ومن جانبها، قالت أمل بالحصا، المدير التنفيذي لقطاع سياسات المعرفة والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:

استناداً إلى قرار التقويم المدرسي الموحد للعام الدراسي الجاري 2017- 2018، تلتزم المدارس الخاصة في إمارة دبي، بالتقويم المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فيما رصدت الهيئة، تعاون المدارس الخاصة في دبي بجميع مناهجها التعليمية، بتطبيق التقويم المدرسي المعتمد خلال العام الدراسي الجاري، ما ساهم بدوره في بلوغ الأهداف المستقبلية على المستويين التنظيمي والأكاديمي.

وكانت قد منحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، المدارس الخاصة خيارات متنوعة، تتواكب مع القرار، وبحيث لا تقل أيام التمدرس خلال العام الدراسي عن 180 يوماً.

والتزمت المدارس بتوفير أجواء مريحه للطلبة، ولم تشهد الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، أي نقص في معظم المدارس، وأكدت إدارات المدارس أن التزام الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية، انعكس بثقة على المجتمع التربوي عموماً.