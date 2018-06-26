«سي إن إن» تعرض تقريراً عن التقنيات الرقمية في جامعة دبي

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

أذاعت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية تقريرا من جامعة دبي عن التقنيات الرقمية التي تطبقها تضمن مقابلة مع الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أشار خلالها إلى أن استخدام هذه التقنيات تأتي في إطار استراتيجية ورؤية الإمارات للتعاملات الرقمية (البلوك تشين) في مختلف المجالات.

والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني هذه التقنية على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.

وأكد أن دبي واحدة من أوائل المدن في العالم التي بدأت الاعتماد على هذه التكنولوجيا بالإضافة إلى كونها بيئة خصبة تشجع على تطور هذه التقنيات.

وتناول تداعيات انتشار (البلوك تشين) دون الانتباه إلى بعض التفاصيل المتعلقة بحياة الناس وخصوصياتهم وملفاتهم الصحية والمالية.