وفد طلابي من جامعة ليفربول يطلع على برامج جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بمكتبه أمس، وفداً طلابياً من جامعة ليفربول جون مور البريطانية من مختلف التخصصات والمراحل، في مستهل زيارتهم لجامعة الشارقة والتي سوف تستمر لمدة أسبوع، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابي وهو أحد مجالات التعاون التي نصت عليها اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعتين أخيراً، بحضور الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والدكتور هشام عبد الحليم مسؤول الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب.

ورحب مدير الجامعة بطلبة ليفربول، معرباً عن سعادته بوجودهم في الجامعة، ثم عرض للوفد نبذة عن الجامعة من حيث عدد الكليات وتنوع البرامج التي تطرحها وعدد الطلبة والتعددية الثقافية التي تضمها الجامعة.