ترقية 9 أساتذة إلى درجة علمية أعلى في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة تسعة من أعضاء الهيئة التدريسية كان مجلس أمناء الجامعة وافق على ترقيتهم إلى الدرجة الأكاديمية الأعلى خلال اجتماع عقد مؤخراً برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.

ونقل مدير الجامعة خلال التكريم تهنئة صاحب السمو حاكم الشارقة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية بالترقية، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والترقي والتوفيق في عملهم، الذي أكد أنهم أدوا متطلباته على أكمل وجه، مما مكّنهم من استحقاق هذه الترقية الأكاديمية لكل منهم، مشيرا إلى أن عملية الترقي تركز على العديد من النقاط أهمها نشاط بالبحث العلمي إلى جانب عملية التعليم والتعلم .