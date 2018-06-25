مواصلات الإمارات توسع تعاونها مع «بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أبرمت مواصلات الإمارات من خلال مركز المواصلات المدرسية الخاصة؛ عقداً لنقل عددٍ إضافي من طلبة مدارس الإبداع العلمي في الشارقة، التابعة لمؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم (بيم)، لمدة خمس سنوات من خلال توفير عدد جديد من الحافلات يضاف إلى المجموعة السابقة المؤلفة من 118حافلة، ليصل العدد الإجمالي للطلبة المنقولين إلى نحو 3700 طالب وطالبة.

وأكدت نوال الزرعوني مديرة مركز المواصلات المدرسية الخاصة حرص المؤسسة على الإسهام في تحقيق إضافة نوعية لسير العمل في مجموعة المدارس التابعة لمؤسسة بيم موضحة أن العقد المبرم يرفع عدد الطلبة الذين سيتم نقلهم من مدارس الإبداع العلمي التابعة للمؤسسة إلى حوالي 3700 طالب وطالبة، وذلك عبر إجمالي 125 حافلة مدرسية . وأشارت الزرعوني إلى أن العقد الجديد يعزز حجم أسطول الحافلات المدرسية التي تخدم قطاع المدارس الخاصة في مختلف مناطق الدولة لتصل إلى 928 حافلة، تنقل نحو 30110 طلاب وطالبات، من 72 مدرسة .