7.5 مليارات درهم عائدات رسوم المدارس الخاصة في دبي

المصدر: ■دبي - رحاب حلاوة

كشف تقرير أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن واقع التعليم الخاص في إمارة دبي للعام الدراسي الجاري 2018/‏‏2017، أن إجمالي العائدات السنوية من الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بالإمارة، بلغ 7 مليارات و500 مليون درهم، لافتاً إلى أن متوسط الرسوم الدراسية في العام الدراسي الجاري بلغ 26 ألفاً و865 درهماً، ويدفع 53% من الطلبة رسوماً دراسيةً أقل من 20 ألف درهم سنوياً.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم، إن معدلات النمو المتزايد لقطاع التعليم الخاص تعكس مكانة دبي كوجهة دولية جاذبة للتعليم والتعلم، لافتاً إلى أنه يوجد في دبي 194 مدرسة خاصة تقدم 17 منهجاً مختلفاً لأكثر من 280000 طالب وطالبة ينتمون إلى 182 جنسية.

مؤشرات

وأشار إلى أن المؤشرات المنهجية في قطاع التعليم الخاص تؤكد أن مدارس دبي تعد اليوم بيئة حاضنة لفرص التعليم عالي الجودة، ولمنظومة التعليم الإيجابي التي ترتكز على سعادة وجودة حياة طلبتنا ومجتمعنا في رحلتهم مع التعليم والحياة، مشيراً إلى أن جودة الحياة تعد من بين الأولويات الرئيسية للهيئة في عملها، جنباً إلى جنب مع ضمان حصول طلبتنا بشكل عام والطلبة الإماراتيين بشكل خاص على جودة تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل.

تطور

ولفت الكرم إلى أن دبي تمضي نحو إحراز معدلات تقدم ملحوظة في سعادة وجودة حياة الطلبة خلال السنوات الـ 5 المقبلة ضمن مبادرة المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في إمارة دبي، لاسيما وأن نتائج النسخة الأولى منه أشارت إلى أن 84% من طلبة دبي سعداء، معتبراً أن معدلات النمو المستمر المحرز في قطاع التعليم الخاص من مدارس وفروع جامعات دولية ومؤسسات تدريبية، وتنوع الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور والمتعلمين مع افتتاح 11 مدرسة جديدة العام الدراسي الجاري، تشكل بدورها عنصراً محفزاً لبلوغ المزيد من جودة التعليم، وتحفيز منظومة التعليم الخاص في دبي نحو مواصلة جهودها لتعزيز جودة حياة طلبتها، في إطار من التعاون المنهجي والإيجابي بين مختلف شرائح المجتمع التعليمي في دبي.

أمان

وأظهر التقرير أن 77% من الطلبة يشعرون بالأمان في المدرسة، مشيراً إلى أن عدد المقاعد المتوافرة في المدارس الخاصة بدبي 330 ألف مقعد، بينما يبلغ عدد الصفوف الدراسية 11 ألفاً و274 صفاً، كما يبلغ عدد الطلبة الإماراتيين فيها 32 ألفاً و911 طالباً وطالبة.

وذكر التقرير أن 16 منهاجاً تُدرس في المدارس الخاصة بالإمارة، ويتصدر المنهاج البريطاني من حيث عدد الطلبة الذين يدرسونه، إذ يبلغ 101 ألف و402 طالب وطالبة، في 79 مدرسة، ثم يأتي في المركز الثاني المنهاج الهندي بعدد طلبة 79 ألفاً و705 طلاب وطالبات في 34 مدرسة، والمنهاج الأميركي بعدد طلبة 48 ألفاً و282 طالباً وطالبةً في 34 مدرسة، ثم منهاج البكالوريا الدولية بعدد طلبة 13 ألفاً و793 طالباً وطالبةً في 11 مدرسة، والمنهاج الوزاري بعدد 13 ألفاً و121 طالباً وطالبةً في 11 مدرسة، يليه المنهاج الفرنسي بعدد طلبة 6 آلاف و47 طالباً وطالبةً في 6 مدارس، والمنهاج الإيراني بعدد طلبة ألفين و485 طالباً وطالبةً في 6 مدارس.