«كهرباء دبي» تطّلع على ممارسات الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد الأميركية

المصدر: كاليفورنيا - البيان

زار وفد برئاسة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع مراكز البحوث والتطوير العالمية والاطلاع على أنجح التجارب وأفضل الممارسات في قطاعات الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية، وعلوم البيانات وغيرها.

ضم الوفد كلاً من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

التقى الطاير خلال زيارته البروفيسور بول ماكينتاير، والبروفيسور فريدريك برينز، من كلية الهندسة وعلوم المواد ومعهد بريكورت للطاقة التابعين لجامعة ستانفورد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في بناء القدرات التخصصية والبحوث والتطوير والتدريب، إضافة إلى عضوية الهيئة في برنامج «طاقة 3.0» التابع للجامعة، والذي يعنى بالبحث والتطوير في مجالات الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية .

واستعرض الطاير خلال اللقاء جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، ومشروعات الهيئة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي.