تخريج 99 طالباً وطالبة في مدرسة ليوا

المصدر: Ⅶالعين - داوود محمد

شهد محمد سالم الظاهري مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، تخريج دفعة «عام زايد» من مدرسة ليوا ضمت 99 طالباً وطالبة، بينهم 38 طالباً وطالبة حصلوا على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وذلك بحضور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس الإدارة، ونورة الرشيدي مدير تطوير برامج المدارس الخاصة بمكتب العين التعليمي، والدكتورة شيرين جبران مديرة المدرسة، وأولياء أمور الخريجين.

وأكد علي بن حرمل الظاهري اعتزاز مدرسة ليوا برسالتها ودورها الوطني في دفع مسيرة النهضة التعليمية التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن مدرسة ليوا تقدم نموذجاً لمؤسسة وطنية تبني الشخصية الطلابية المعتزة بهويتها وقيمها، الفخورة بمنجزات الوطن وقيادته الرشيدة. وأشار إلى أن تخريج هذه الدفعة يتزامن مع احتفاء الدولة بعام زايد، حيث نسلط الضوء على منجزات القائد المؤسس وقيمه الأصيلة التي غرسها في نفوسنا.