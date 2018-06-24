دار زايد للثقافة الإسلامية تطلق «الطالب المتميز 4»

المصدر: Ⅶ العين - وام

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية الدورة الرابعة من جائزة الطالب المتميز تحت شعار «تميزكم غايتنا»، والتي تستهدف الطلاب المنتسبين لدورات الثقافة الإسلامية، وطلبة دورات اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلى جانب طلبة دورات القرآن الكريم، من المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية المنتسبين للدراسة في الدار.

أهداف

وتهدف الجائزة إلى تحقيق الجودة والريادة في توعية وتعليم المهتدين الجدد من خلال تشجيع وتحفيز الطلبة المنتسبين للدار لبذل أفضل ما لديهم من خلال معايير أكاديمية تتناسب مع طبيعة الطالب والبيئة الدراسية تقديراً لهم واعترافاً بجهودهم المتميزة وتعزيزاً لقيمة أصيلة من قيم الدار وهي الإتقان.

وتتضمن جائزة الطالب المتميز 3 معايير، أولها التميز الثقافي والعلمي من خلال متابعة الاستمرارية في الدراسة ومعدل التفوق الدراسي والمشاركة والتفاعل في الصف بالإضافة إلى الحضور والالتزام بالوقت.

التزام

وأما المعيار الثاني، فيتمثل في التميز الأخلاقي ويركز على التزام وإظهار المشارك للقيم الأخلاقية المنشودة في الدار من تعاون ونشر لثقافة المشاركة التي تبرز خلال النشاطات الصفية اليومية، ويشتمل على عناصر مختلفة من بينها الزي والمظهر اللائق، والسلوك الصفي وحسن التعامل، والتعاون مع المدرس والزملاء في الفصل إلى جانب احترام الأنظمة والحرص على تطبيقها.

والمعيار الثالث هو «التميز الفردي» وينفرد بالمهارات الفردية التي يتميز بها المرشح للجائزة من خلال طرح الأفكار والمشاركة في الأعمال التطوعية والنشاطات.

وقال الدكتور خلفان عبدالله السنيدي المدير العام للدار بالإنابة «تعبّر جائزة الطالب المتميز عن مدى اهتمام الدار بنشر وترسيخ ثقافة التميز باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة، وتتيح توفير جو تنافسي ومحفز للمشاركة الفعّالة والمتميزة بين الطلبة المنتسبين للدراسة في الدار وتقديراً لجهود الطلبة المتميزين، وتشجيعهم على التميز خلال فترة التحاقهم بالدراسة في الدار».