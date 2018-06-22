عمدة دندي: برامج «كلية آل مكتوم» تحظى بشعبية كبيرة

المصدر: دندي - وام

التقى اللورد بروفوست إبان بورتويك عمدة مدينة دندي بالطالبات المبتعثات إلى كلية آل مكتوم للتعليم العالي للمشاركة في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة وذلك خلال زيارته للكلية أمس الأول في أول أيام البرنامج بحضور الدكتور أبوبكر جابر مدير الكلية.

ورحب العمدة بالطالبات متمنياً لهن طيب الإقامة في اسكتلندا والتعرف عن قرب على الثقافة والتاريخ الاسكتلندي والاستفادة المثلى من البرنامج.. مشيرا إلى أن برامج كلية آل مكتوم تحظى بشعبية كبيرة.. آملاً أن تكتسب هذه المجموعة من المشاركات الخبرة المستهدفة من البرنامج.

من جهته قال الدكتور أبوبكر جابر إن برنامج الأسبوع الأول يتناول التعددية الثقافية والتاريخ الاسكتلندي ويشتمل على محاضرات منها العولمة والاختلاف والتعددية ومحاضرة حول نضال المرأة الاسكتلندية من أجل المساواة في القرنين الـ 19 و20 ومحاضرة حول التاريخ الاسكتلندي الحديث. وأضاف أن برنامج الأسبوع الثاني يدور حول الثقافة الاسكتلندية وزيارة كلية دندى وقلعة ستيرلنج وحديقة هايلاند وايلد لايف..

فيما يتناول الأسبوع الثالث القيادة والإدارة ويشتمل على محاضرات القيادة والثقافة والمرأة المسلمة والقيادة والتحديات والفرص ويدور الأسبوع الرابع في باريس حول حوار الحضارات. وكانت 74 طالبة - من 13جامعة وكلية من الإمارات وكلية الشرطة في أبوظبي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية بجانب جامعة الفجيرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية وشركة اينوك لأول مرة - قد بدأن أمس الأول برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة في دورته الـ 26 الدورة الصيفية ويطلق عليها برنامج التدريب الأكاديمي الصيفي.