بحث التعاون بين جامعة الشارقة و«الدفاع المدني»

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور صلاح الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة المكون من الرائد هاني الدهماني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والملازم أول أحمد المراشدة.

وذلك بهدف بحث التعاون بين الجامعة والدفاع المدني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور خالد جاويش نائب عميد كلية الاتصال، والدكتورة إيمان إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والتصميم.

وأكد دور الجامعة في التنسيق المستمر مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ العديد من الفعاليات.