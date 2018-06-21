شكاوى في أبوظبي من صعوبة الفيزياء

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

شكا طلبة الصف الثاني عشر مسار متقدم، من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، مؤكدين أنه كاد أن يخلو من أسئلة للفصل الثالث، حيث جاء نحو 85 % من الأسئلة من الفصل الدراسي الثاني، واقتصر على سؤال أو سؤالين من منهج الفصل الدراسي الثالث فقط.

وأشار الطلبة إلى تركيزهم على منهج الفصل الثالث، غير متوقعين أن تكون الأسئلة بهذه الصورة، وهو ما شكل صدمة بالنسبة لهم، وأجمع الطلاب خالد علي ومحمد علاء وأحمد الهاملي، على صعوبة الامتحان، وضيق الوقت، وعدم كفايته لحل كافة الأسئلة، وعدم مناسبة توقيت الامتحان بعد عيد الفطر مباشرة ووقت الظهر، مطالبين بالتوقف عن التجارب فيهم، وهم على أبواب تحديد مساراتهم الجامعية، والتي تتحكم فيها مجاميعهم الثانوية.

وقال محمد جردات وعامر محمد، إن الامتحان جاء في 6 صفحات، تتضمن 20 سؤالاً، ويتضمن الاختيار بين متعدد من إجابات تتشابه في ما بينها، وللوصول إلى الاختيار الصحيح يحتاج إلى الاستعانة بكتابة القوانين، ولو أن كل قانون استغرق 5 دقائق، يحتاج الحل إلى 100 دقيقة.