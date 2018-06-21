تباين آراء المسار العام في الرياضيات بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

شكا طلبة الثاني عشر في أم القيوين من امتحان الفيزياء، مؤكدين أن الأسئلة جاءت اختيارية بصورة صعبة، وبعضها أتى بطريقة لم يألفوها من قبل، خاصة أن المنهج يعد جديداً.

كما أن بعض الأسئلة تحتاج إعمال العقل للإجابة بدقة، وتضمن الامتحان أسئلة طويلة نوعاً.

وتباينت آراء طلبة المسار العام حول الورقة الامتحانية في مادة الرياضيات من امتحان الفصل الدراسي الثاني، التي أدوها صباح أول من أمس، حيث أكدوا أن الورقة الامتحانية أتت في مستوى الطالب المتوسط ولا غموض فيها، وقال آخرون إنها تضمنت عدداً من الأسئلة التي تتعلق بالقوانين.

من جانبه أكد جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بفلج المعلا في أم القيوين، أن طلبة المسار المتقدم اشتكوا من صعوبة مادة الفيزياء وطولها، حيث إن الأسئلة كلها اختيار، ما يزيد من احتمالية فقْد الدرجة الكاملة في حال الإجابة الخاطئة، لافتاً إلى أن الأسئلة جاءت لتراعي الفروق الفردية بين الطلبة مع وجود أسئلة مهارات تفكير عليا.