التربية تحقق في تسريب الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصف 12

تحقق وزارة التربية والتعليم في حادثة تسريب الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصف الثاني عشر عام وتداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتساب» من قبل أحد الطلبة، رغم وجود ملاحظين داخل اللجنة الامتحانية.

واستنكر مصدر مسؤول في الوزارة، تحفظ على ذكر اسمه، واقعة التسريب، مشيراً إلى أن في ذلك كسراً لقوانين الوزارة بعدم السماح للطلبة بإدخال الهاتف داخل قاعة الامتحان.

وأوضح أن الوزارة تجري حالياً تحقيقات لتحديد هوية الطالب والمدرسة التي وقعت فيها حادثة التسريب لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، مشيراً إلى أن حرمان الطالب من الامتحانات هو أحد العقوبات التي قد تقع على الطالب كما تصل عقوبة المراقب إلى إنهاء الخدمات والتحويل إلى الشؤون القانونية.

وكشف تداول صور الورقة الامتحانية للرياضيات عبر «واتساب» ومسجلاً عليها التوقيت وهو الساعة 12:5، أن واقعة التسريب حدثت بعد بدء الامتحان واستلام الطلبة للورقة الامتحانية بـ 5 دقائق، ما يؤكد أن التسريب تم بعد دخول الطلاب لقاعات الامتحان، وتصويرهم لورقة الامتحان فور استلامهم لها.

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