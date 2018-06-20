زيادة بأعداد الطلبة الراغبين في التدريب الصيفي ببلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت أعداد الطلاب والطالبات الراغبين في الاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لبلدية دبي هذا العام بنسبة تجاوزت 10% عن العام الماضي وذلك بعد أن تم إغلاق باب التقدم للبرنامج الذي سيبدأ اعتباراً من أول يوليو القادم.

وصرح مروان بيات الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية بالبلدية بأنه قد تم اختيار اسم «عيال زايد» لعام 2018.

وأشار إلى أنه تم استقبال 250 طلباً خلال أسبوع من مختلف المؤسسات التعليمية علماً بأنه بلغ عدد المتقدمين لبرنامج التدريب الصيفي في العام الماضي 230.

وقال أيضاً إن البرنامج سيركز على إكساب طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، المهارات والخبرات التي تساعدهم على الانخراط في الحياة العملية والتعرف على بيئة العمل بطريقة واقعية من خلال ممارسة الحياة العملية كموظف والتعرف على مهام القطاع الحكومي.

وسيتم توزيع جميع الطلبة على الوحدات التنظيمية المختلفة مع مراعاة أماكن سكنهم وقربها من موقع التدريب، بالإضافة إلى التركيز على الإدارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل تخصصات الصحة البيئية والطب البيطري وغيرها، كما سيتم عقد ورش عمل وزيارات ميدانية مختلفة من شأنها تحفيز الطلاب وتمكينهم من التغلب على التحديات الموجودة ومواكبة التطورات، بالإضافة للاستعداد للمستقبل العملي.

ويتضمن البرنامج التدريبي مكافأة مالية شهرية حسب المرحلة الدراسية الحالية وسيعامل المتدرب كموظف في البلدية فيما يتعلق بحضوره للعمل والتزامه بالقوانين الوظيفية.