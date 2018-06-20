حصر المتأخرين في سداد الرسوم بالمدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

وجهت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس الحكومية بإخطار الطلبة المتأخرين عن دفع الرسوم المدرسية، وحصر أعدادهم ورفع بياناتهم للإدارة المعنية في الوزارة.

وأكدت إدارات مدرسية أن هناك تجاوباً من قبل أولياء الأمور بعد أن تم إرسال رسائل نصيه تفيد بأهمية الالتزام بالدفع، ووجهوا خلال الشهرين الماضيين إنذارات وتنبيهات لأولياء أمور الطلبة حول ضرورة الإسراع في السداد لضمان عدم اتخاذ إجراءات جزائية.

وتفصيلا تقضي آلية دفع الرسوم بإلزام ولي الأمر بسداد المبلغ على 4 دفعات بمعدل 25% لكل دفعة وفقاً لكشف المطالبة المالية، بحيث يسدد ولي الأمر الدفعة الأولى بداية العام الدراسي وقبل تسليم الطالب الكتب.

ويتم تسديد الدفعة الثانية من الرسوم قبل مطلع شهر أكتوبر، والدفعة الثالثة قبل الأول من شهر نوفمبر، فيما يتم تسديد الدفعة الرابعة والأخيرة من الرسوم الدراسية قبل الأول من ديسمبر، وشددت المدارس على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بدفع كامل المبالغ المستحقة لضمان إعادة تسجيل الطالب في سجلات المدرسة قبل الامتحانات النهائية.