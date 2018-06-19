المدارس تستعد لاستقبال امتحانات نهاية العام غداً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أنهت المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات نهاية العام لجميع المراحل الدراسية التي تبدأ غداً، وبدؤوا بحصر الكشوف وقوائم الطلاب لتقسيم الأعداد على اللجان وتم الانتهاء أمس من إعداد الفصول.

استعدادات

ومن جهتها أنهت وزارة التربية والتعليم عملها استعداداً للامتحانات متمثلة في فريق العمل المشرف على الامتحانات من إعداد اللجان الامتحانية وتوزيع العمل عليها، وحصر عدد الملاحظين وتوفير الأعداد الكافية من الملاحظين ومقدّري الدرجات بالإضافة إلى توجيه المدارس بتجهيز القاعات الامتحانية بما يكفل أجواء امتحانيه مريحة للطلبة.

وتبدأ الامتحانات لجميع الصفوف غداً، وتنتهي في الـ26 من الشهر ذاته للصفوف الـ10 والـ11 والـ12 للمسار العام، أما لطلبة الـ12 المسار المتقدم ستنتهي 27 من الشهر ذاته، أما اختبارات الصفوف من الأول حتى التاسع للمسار التخصصي فتبدأ في 25 من الشهر الجاري وأما مسار النخبة للصف التاسع سينتهي امتحاناتهم في 27 الشهر الجاري.

وخصصت الوزارة 225 لجنة لطلبة الثاني عشر على مستوى الدولة و10 مراكز لرصد وتقدير الدرجات بواقع مركز في كل إمارة، لافتة إلى أنها وجهت المدارس بإنهاء استعداداتها لامتحانات صفوف النقل.

ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت كافه الإجراءات الإدارية والفنية لتسيير أعمال الامتحانات على الوجه المطلوب، حيث تم تحديد مهام واختصاصات الفريق التنسيقي الخاص بتسيير أعمال الامتحانات، حيث يتولون تطبيق النظم واللوائح الامتحانية وفق القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لها، وتوحيد إجراءات العمل بمراكز تقدير ورصد درجات طلبة الصف الثاني عشر على مستوى الدولة .