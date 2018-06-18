طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم اليوم

المصدر: دبي - البيان

يستأنف صباح اليوم طلبة مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، والمناهج الأجنبية، دوامهم عقب قضاء إجازة عيد الفطر، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، ليتوجه الطلبة إلى فصولهم بلا إجراءات لتخفيف اليوم الدراسي.

حيث تبدأ الامتحانات لجميع الصفوف في 20 من الشهر الجاري، وتنتهي 26 منه للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمسار العام، أما لطلبة الثاني عشر المسار المتقدم فتنتهي في 27 من الشهر ذاته، فيما تختتم اختبارات الصفوف من الأول حتى التاسع للمسار التخصصي في 25 منه، أما مسار النخبة للصف التاسع فستنتهي امتحاناتهم في 27 الشهر الجاري.

توقيت

وحددت الوزارة زمن بدء الامتحانات للصفوف من الأول حتى الحادي عشر عند الساعة 8:30 دقيقة وحتى 9:30 دقيقة، أما وقت بدء امتحانات الثاني عشر ستبدأ الساعة 12 حتى 1 ظهراً.