وزارة التربية: إجراءات رادعة بحق الطلبة غير المنضبطين

أكدت وزارة التربية أن ما بدر عن عدد من الطلبة من سلوكيات خاطئة عبر اتلاف مرافق إحدى المدارس أمر غير مقبول وهي دخيلة على المجتمع المدرسي وإزاء ذلك سوف يتخذ اجراءات رادعة طبقا للائحة سلوك المتعلمين بحق الطلبة المعنيين ومنها الزام أولياء اﻷمور بدفع نفقات اﻹصلاح وفقا لبنود اللائحة.

ووصفت وزارة التربية هذا السلوك الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو بأنه غير منضبط وفيه اعتداء على ممتلكات عامة.. وهو الشيء الذي نأسف لحصوله بهذا الشكل.. داعية إلى مراعاة حس المسؤولية والتحلي بالانضباط والالتزام والمحافظة على مرافق الحرم المدرسي التي هي ملك للجميع.