التربية تعلن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثالث، ونهاية العام الدراسي الجاري في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري على مستوى الدولة، للصفوف من الأول حتى الـ 12، وتبدأ لجميع الصفوف في الـ 20 من الشهر الجاري، وتنتهي في الـ 26 من الشهر ذاته للصفوف الـ 10 والـ 11 والـ 12 للمسار العام، وأما لطلبة الـ 12 المسار المتقدم ستنتهي 27 من الشهر ذاته، وأما اختبارات الصفوف من الأول حتى الـ 9 للمسار التخصصي فستقام في 25 من الشهر ذاته، وأما مسار النخبة للصف الـ 9 ستنتهي امتحاناتهم في 27 الشهر الجاري.

وحددت الوزاره زمن بدء الامتحانات للصفوف من الاول حتى الـ 11 عند الساعة الـ 8:30 صباحاً وحتى الـ 9:30 صباحاً، وأما امتحانات الـ 12 فستبدأ عند الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الـ 1 بعد الظهر.

وأكدت الوزارة أن نتائج الامتحانات لجميع الصفوف وإعلان النتائج وإصدار البطاقة سيكون خلال الفترة من الأول من يوليو حتى الـ 5 من الشهر ذاته.

وستشتمل امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث وامتحان الإعادة على مقرر الفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الدراسي الجاري، للصفوف من الرابع حتى 12، فيما سيقتصر امتحان الصفوف من الأول حتى الثالث على مقرر الفصل الدراسي الثالث.

وسيبدأ طلبة الصف الـ 12 المسار المتقدم امتحاناتهم بمادة الفيزياء فيما يختتمون الامتحانات في الـ 27 من الشهر الجاري بمادة الأحياء، فيما يبدأ طلبة المسار العام امتحاناتهم بامتحان مادة الرياضيات ويختتمون الامتحانات بامتحان مادة الكيمياء في الـ 26 من الشهر الجاري. وتنشر «البيان» الجدوال الامتحانية كاملة عبر موقعها الإلكتروني.