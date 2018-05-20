«جامعة حمدان الذكية» تستعرض خططها أمام وفد حكومة أم القيوين

استضاف الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، مؤخراً حميد راشد حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، على رأس وفد حكومي لاستعراض الخطط الطموحة التي تنتهجها الجامعة لإعادة صياغة مستقبل التعليم الذكي في دولة الإمارات والعالم العربي.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على البرامج الأكاديمية والبحثية والمهنية المصممة خصيصاً لبناء جيل مؤهل من مبتكري المستقبل، مع استعراض الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وجاءت الزيارة استكمالاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات والقيادات الوطنية في حكومة أم القيوين.

وشدّد الدكتور منصور العور على أهمية توطيد جسور التواصل والتعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع الأكاديمي سعياً وراء إعداد كفاءات قيادية شابة مسلحة بالمعرفة والعلم والإرادة لصنع واستشراف المستقبل، مؤكداً التزام الجامعة توظيف التكنولوجيا في دفع مسار التعليم الذكي وتعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري عملاً بالتوجيهات المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة.