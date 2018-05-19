الاختبارات إلكترونية للصفوف 5 و8 و9

أكدت وزارة التربية والتعليم في تعميم صادر للمدارس نهاية الأسبوع الماضي أن الاختبارات الإلكترونية للفصل الثالث ستجرى على الصفوف 5-8-9 فقط، وحددت زمن تطبيق الاختبار الإلكتروني بواقع ساعة للاختبار الواحد، وتطبق لأكثر من فترة لاستكمال كل الشعب في الصف الواحد، وحسب الجاهزية التقنية للمدرسة، علماً أن الامتحان متاح في النظام من الساعة 09:30 وحتى الساعة 01:30.

وأوضحت الوزارة في التعميم بأن تسلم النماذج الامتحانية الورقية للصفوف 1-12 لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة سيكون عن طريق مراكز الاستلام التابعة للعمليات المدرسية (بنفس آلية الفصل الدراسي الأول)، لافتة إلى أن طلبة الصف 12 الملتحقين بمدارس التعليم الخاص المطبق لمنهاج الوزارة سيوزعون على مقار الامتحانات بمدارس التعليم العام من خلال لجان قطاعي العمليات المدرسية وتحسين الأداء.

أما نماذج الإجابات فستسلم لكل المدارس عن طريق نظام المنهل بعد الساعة الثانية عشرة بشكل يومي.