مدرسة فيلادلفيا تنظم «يوم الثقافات المتعدّدة»

نظمت مدرسة فيلادلفيا الخاصة فعالية (يوم الثقافات المتعدّدة) مواكبة لـ «عام زايد»، وتأكيداً على قيم التسامح والتعايش الثقافي التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقد أقامت المدرسة لهذه الفعالية عشرين جناحاً، تُمثّل عشرين دولة، وشهدت حضوراً مكثفاً من الطلبة وأولياء الأمور الذين أمضوا يوماً مبهجاً مع العروض الفولكلورية الحية للدول المشاركة، والتي عبرت عن التنوع الثقافيّ والحضاريّ العالميّ على أرض دولة الإمارات ويعكسها مجتمع مدرسة فيلادلفيا، إضافة إلى تنظيم نشاطات وألعاب رياضيّة متنوّعة شارك فيها الطلبة وأولياء الأمور.

وقد افتتح الفعاليات وحضرها نشأت سهاونة رئيس مجلس إدارة المدرسة، بحضور كل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.