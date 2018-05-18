23 % من طلبة المدارس الخاصة (منهاج وزاري) في دبي يتلقون تعليماً جيداً

أظهر تقرير الرقابة المدرسية المطبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية على المدارس الخاصة المطبقة المنهاج الوزاري في دبي أن 23 % من طلبة تلك المدارس يتلقون تعليمهم في مدارس جيدة أو أفضل، بزيادة بلغت 7 % مقارنة بنتائج أول دورة رقابية في العام الدراسي 2009 ـ 2008.

وأوضحت الهيئة في تقريرها للعام الدراسي الجاري، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن عدد المدارس الخاصة المطبقة المنهاج الوزاري في دبي، التي تم تطبيق عمليات الرقابة المدرسية عليها 11 مدرسة.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن ذلك التحسن هو الأفضل الذي حققه الطلبة مقارنة بالتحسن الذي حققوه في بقية المواد الدراسية الرئيسة خلال العام الدراسي الجاري، ولفت التقرير إلى أن 38 % من إجمالي المدارس المطبقة المنهاج الوزاري في دبي تحظى حالياً بقيادات مدرسية جيدة أو أفضل، مقارنة بنسبتها التي لا تتجاوز 7 في المئة فقط في دورة الرقابة المدرسية 2009 ـ 2008.

وأظهر التقرير أن 31 % من هذه المدارس تحظى بإجراءات تقويم ذاتي بمستوى جيد أو أفضل تعتمدها في تقويم مدى جودة عمل وخطة التطوير فيها، في حين لم تنجح أي من هذه المدارس في تحقيق هذا المستوى في دورة الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2009 ـ 2008.

وأوضح التقرير أن 33 % من هذه المدارس توفر لطلبتها جودة تدريس جيدة أو أفضل، علماً بأن نسبة التدريس الجيد أو الأفضل في هذه المدارس كانت 25 في المئة في دورة الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2009 ـ 2008.

وأفاد أن جودة التقدم الدراسي الجيد أو الأفضل في مادة التربية الإسلامية تحسنت من 28 في المئة في دورة 2009 ـ 2008 إلى 93 في المئة في العام الدراسي الجاري.

وفي سياق متصل اتخذت الهيئة من مدرسة الراشد الصالح نموذجاً لقصص النجاح بين المدارس الخاصة المطبقة المنهاج الوزاري في دبي، موضحة أن المدرسة بدأت في تقديم خدماتها التعليمية للطلبة منذ العام 1971.

وذكرت الهيئة أن عدد طلبتها بلغوا حالياً 2562 طالباً وطالبة من مرحلة الروضة وحتى الثاني عشر، الذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 18 عاماً، لافتة إلى أن غالبية طلبة المدرسة من الطلبة الناطقين بالعربية، ويتعلمون اللغة الإنجليزية لغة إضافية.

وبينت أن نتائج الرقابة المدرسة في دورتها الأولى في العام الدراسي 2009 ـ 2008 أظهرت مستوى جودة ضعيفاً في تحصيل طلبة المدرسة وتقدمهم الدراسي في مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة الروضة.