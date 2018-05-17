سعيد بن طحنون يحضر تخريج الدفعة 25 من «طب» جامعة الإمارات

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أول من أمس، احتفال جامعة الإمارات بتخريج 60 طالبة من كلية الطب ضمن الدفعة 25 في فندق روتانا العين.

وأكد الشيخ سعيد بن طحنون أن الدفعة الجديدة من طالبات كلية الطب إضافة مهمة لمخرجات الجامعة التي قدمت المئات من الكفاءات التي حققت الإضافة القوية لخدمة الدولة والمجتمع، موضحاً أن الدولة تنظر بكثير من التقدير إلى المسيرة المتطورة للتعليم ودوره في عملية البناء والتنمية بما يخدم الأهداف الوطنية. وأوضح أن المرأة تبوّأت موقعها في المجتمع مع شقيقها الرجل بما يحقق الرفعة والعزة للوطن وإعلاء شأنه ورفعته لأنه يسعى للمركز الأول في كل المجالات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.