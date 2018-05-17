"التربية" تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث لـ«المرحلة الأولى» للصفوف من الأول إلى الـ12، في 20 من مايو الجاري الموافق يوم الأحد المقبل، لكافة أنواع التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزاره التربية والتعليم على مستوى الدولة، وسيكون في ثلاث مواد هي: التربية اﻹسلامية، والعلوم الصحية، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى مادة علوم الأرض لطلبة مدارس أبوظبي فقط.

ويؤدي الطلبة من الأول إلى الحادي عشر جميع الاختبارات من 9 والنصف إلى 10 والنصف صباحاً بالنسبة لمواد التربية والإسلامية والعلوم الصحية والدراسات الاجتماعية في 20 و22 و24 مايو.

فيما يؤدي طلبة الثاني عشر الاختبارات في تلك المواد من 11 والنصف حتى الساعة الثانية عشرة والنصف. أما مادة علوم الأرض فيؤديها الطلبة في 21 مايو من الساعة الحادية عشرة والنصف إلى الواحدة، فيما ستنطلق امتحانات المرحلة الثانية لبقية المواد يوم 20 يونيو المقبل.

وبالنسبة لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية المقرّر عقدها بداية شهر يونيو فهي اختبارات مستمرة في مواعيدها وتعقد داخل المدرسة وتمثل نسبة 20% من الورقة الامتحانية، فيما تعقد الاختبارات المركزية لتلك المواد في الفترة المخصصة للامتحانات من 20 يونيو حتى 27 من الشهر ذاته.

وكانت الوزارة اعتمدت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثالث، ونهاية العام الدراسي الجاري في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق المنهاج الوزاري، للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، وتبدأ الامتحانات في 20 مايو المقبل، وتنتهي في 27 يونيو، فيما تبدأ اختبارات الإعادة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في الفترة من التاسع من يوليو المقبل حتى 12 من الشهر نفسه.