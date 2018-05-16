2 سبتمبر دوام الطلبة للعام الدراسي 2018 - 2019

اعتمد المجلس الوزاري للتنمية التقويم المدرسي لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بجانب مدارس التعليم الخاص المطبقة للمناهج الأجنبية في الدولة للسنوات الثلاث المقبلة (2018-2021).

حيث يبدأ دوام طلبة مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي المقبل 2018-2019 .

وللفصل الدراسي الأول في 2 سبتمبر 2018، وتكون إجازة الشتاء للطلبة في 16 ديسمبر وتستمر حتى 10 يناير 2019، أما دوام الهيئة الأكاديمية فيبدأ في 26 أغسطس 2018، أما إجازة الشتاء للهيئة الأكاديمية فتكون في 23 ديسمبر حتى 3 يناير 2019. ووفقاً لقرار المجلس الوزاري للتنمية، يتم منح هامش من المرونة سواء زيادة أو تخفيضاً لدوام المدارس الخاصة التي تعتمد المناهج الأجنبية بما لا يتجاوز أسبوعاً بعد إقرار ذلك من قبل الجهات المختصة للتعليم في كل إمارة.

وجاء التقويم المدرسي للسنوات الثلاث المقبلة إثر دراسة مستفيضة مبينة على حاجات تمليها العملية التدريسية لخروجها بصورة متقنة وملبية لاحتياجات التدريس، وتتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم في تحقيق تعليم فعال والاستفادة من أيام التمدرس بأفضل صورة ممكنة وبما يحقق استقرار المجتمع المدرسي، ويضمن كفاءة التدريس، وفي الوقت ذاته يراعي ظروف الأسر والمجتمع.

وينطلق دوام الهيئة الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المقبل، في 6 يناير 2019، وبالنسبة لدوام الطلبة في 13 يناير 2019، على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة في 31 مارس وتنتهي في 11 أبريل 2019، أما إجازة الربيع للهيئة الأكاديمية فتكون في 31 مارس وتنتهي في 4 أبريل 2019.

وتستأنف الهيئة الأكاديمية دوامها للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي المقبل، في 7 أبريل 2019، فيما يستأنف الطلبة دوامهم في 14 أبريل 2019، وتم تحديد نهاية دوام الطلبة في 4 يوليو 2019، أما نهاية دوام الهيئة الأكاديمية فيكون في 11 يوليو 2019. ووفقاً للجدول الزمني المعتمد بلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي المقبل 182 يوماً متضمنة أيام الامتحانات.

أما التقويم المدرسي الذي جرى اعتماده من قبل المجلس الوزاري للتنمية المرتبط بدوام مدارس التعليم الخاص التي تعتمد تدريس المناهج الأجنبية للعام الدراسي 2018-2019، فهو على النحو التالي، يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في 26 أغسطس 2018، أما دوام الطلبة فسيكون في 2 سبتمبر 2018.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 16 ديسمبر وتستمر حتى 3 يناير 2019، فيما تستأنف الدراسة في 6 يناير 2019، وتكون إجازة الربيع للطلبة في 31 مارس 2019، في حين تبدأ الدراسة في 14 أبريل 2019، ويكون نهاية الدوام للطلبة في 4 يوليو، أما للهيئة الأكاديمية فتكون نهاية الدوام في 11 يوليو 2019، وبلغ عدد أيام التمدرس 182 يوماً متضمنة أيام الامتحانات.