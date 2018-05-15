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اعتماد التقويم المدرسي 2018-2021

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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اعتمد المجلس الوزاري للتنمية التقويم المدرسي لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بجانب مدارس التعليم الخاص المطبقة للمناهج الأجنبية في الدولة للسنوات الثلاث المقبلة (2018-2021).
 
ووفقاً للتقويم الجديد يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في مدارس التعليم العام والمطبقة لمنهاج الوزارة للعام الدراسي المقبل 2018-2019 في 26 أغسطس وبالنسبة للطلبة 2 سبتمبر.
 
ويبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية في 26 أغسطس 2018، أما دوام الطلبة فسيكون في 2 سبتمبر 2018.

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