اعتماد التقويم المدرسي 2018-2021

اعتمد المجلس الوزاري للتنمية التقويم المدرسي لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بجانب مدارس التعليم الخاص المطبقة للمناهج الأجنبية في الدولة للسنوات الثلاث المقبلة (2018-2021).



ووفقاً للتقويم الجديد يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في مدارس التعليم العام والمطبقة لمنهاج الوزارة للعام الدراسي المقبل 2018-2019 في 26 أغسطس وبالنسبة للطلبة 2 سبتمبر.



ويبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية في 26 أغسطس 2018، أما دوام الطلبة فسيكون في 2 سبتمبر 2018.