أعلن صندوق الزكاة، بالتعاون مع جامعة أبوظبي، عن إطلاق منحة الجامعيين لعام زايد تحت عنوان «شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة» التي تستهدف رفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عن الطلبة من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الصندوق.

وتهدف هذه المنحة إلى مساعدة 500 طالب مواطن ومقيم ممن يستوفون شروط الزكاة حسب اللائحة المعتمدة بصندوق الزكاة طوال مدة دراستهم في جامعة أبوظبي بمبلغ تقديري قدره 50 ألف درهم لكل طالب للسنة الدراسية الواحدة. وأعرب كل من عبد الله بن عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة.

وعلي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي، عن خالص شكرهما وتقديرهما وعظيم امتنانهما لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، على اهتمامه ودعمه لتطوير قطاع التعليم، وحرص سموه على أن تكون الجامعة في مصاف الجامعات العريقة في الدولة.

ومن جانبه، أكد الظاهري اعتزاز الجامعة بتجديد اللقاء مع صندوق الزكاة الشريك الاستراتيجي الذي نحمل له كل تقدير وامتنان.