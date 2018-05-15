«خيرية صقر» تتكفل برسوم 61 طالباً مهددين بالحرمان من تأدية الامتحانات

تكفلت مؤسسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بسداد رسوم 61 طالباً، من الدارسين بإحدى المدارس الحكومية في رأس الخيمة، من أبناء أسر محدودة الدخل، من المقيمين على أرض الدولة، ما هدد بحرمانهم من استكمال دراساتهم، وخوضهم امتحان نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك بناء على توجيهات ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الإدارة.

وأكدت المؤسسة الخيرية أن مبادرتها وتفاعل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي جاء استجابة لقضية الطلبة، التي طرحها برنامج «البث المباشر» في إذاعة رأس الخيمة، الخميس الماضي.

وأوضح أحمد راشد الزعابي، مدير عام المؤسسة أن الشيخ أحمد بن صقر أمر إدارة المؤسسة بسداد كافة الرسوم المستحقة على الطلبة وذويهم، بعد أن سمع قصة معاناتهم وحالتهم على أثير إذاعة رأس الخيمة، خلال برنامجها اليومي (البث المباشر)، الذي يقدمه ويعده محمد غانم، مدير إذاعة رأس الخيمة، ويخرجه خليل العبيد، مشيراً إلى أن المبلغ الإجمالي المستحق على الطلبة وأولياء أمورهم، بلغ 169 ألف درهم، وهو ما تكفلت المؤسسة بسداده بالكامل، لضمان إكمال الطلبة دراستهم وأدائهم امتحان نهاية العام الحالي.