حميد النعيمي: كلية الطب بجامعة عجمان رافد أساسي للتعليم العالي

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن افتتاح كلية الطب البشري في جامعة عجمان يعد خطوة مهمة على طريق الارتقاء بالخدمات التعليمية كافة التي تقدمها الجامعة، وأن كلية الطب ستكون رافداً أساسياً في الرقي بالتعليم العالي وخاصة العلوم الطبية من خلال الاستفادة من البرامج المعتمدة لتدريس الطب.

وقال سموه: «إن إنشاء هذه الكلية الطبية يأتي مواكباً للتوسع العلمي وتطوير البرامج الدراسية واستحداث التخصصات التي تتماشى مع حاجات مجتمع الإمارات.

كما أن سوق العمل بحاجة ماسة إلى أبناء الوطن للانخراط في ممارسة هذه المهنة النبيلة، وعلينا من هذه اللحظة توفير الاحتياجات والخدمات التعليمية لهذه الكوادر لقيادة مستشفياتنا في المستقبل وإثبات قدرتهم على إدارة مثل هذه المجمعات الطبية والمستشفيات».

جاء ذلك خلال افتتاح سموه صباح أمس كلية الطب البشري، وتدشين سموه لعيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية عجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية وعمداء الكليات بجامعة عجمان.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان جهود كافة العاملين على إنجاز هذا المشروع في جامعة عجمان من إدارة وفنيين وأعضاء تدريس وخبراء، مقدراً سموه للمسؤولين تعاونهم الكبير ومساهمتهم في تحقيق أهداف الجامعة ليكون هذا الإنجاز دعامة يعتز بها القائمون عليه.

مراحل

ومن جهته قال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان إنه تم البدء في قبول طلبات الدفعة الأولى من الطلبة الراغبين في دراسة تخصص كلية الطب البشري على أن يتم قبول 50 طالباً كمرحلة أولى خلال العام الدراسي الأول، وبدء الدراسة الجامعية ستكون مطلع شهر سبتمبر المقبل، مبيناً أن عملية اختيار الطلبة ستقوم على عدة معايير، أولها:

حصوله على معدل فوق 98% كمعدل دراسي في الثانوية العامة، ومن ثم عرضه على لجنة طبية متخصصة من الكادر الأكاديمي الذي يتأكد من مدى كفاءة الطالب حتى يمنح الفرصة والقبول بالكلية، مبيناً أن مجلس إدارة الجامعة يحرص على تبني كافة المشاريع والبرامج وخطط العمل الرامية إلى توفير بيئة متكاملة للطلبة من حيث نوعية التخصصات العلمية التي تطرح وكذلك الكادر الأكاديمي.

منهج

وأضاف الصغير أن البرنامج التعليمي المعتمد مدته 6 سنوات وهو منهج دراسي من أعلى المستويات من حيث الجودة التي روعي فيها استخدام التكنولوجيا الحديثة خصوصاً في منهج التشريح الذي سوف يستخدم الواقع الافتراضي، كما أن البرنامج التعليمي يأتي مواكباً للتطورات العالمية، وتم تزويد الكلية بأحدث المختبرات والمعامل الطبية الحديثة، إضافة إلى أن كافة الامتحانات ستكون إلكترونية.

شراكات

ولفت إلى أن هناك شراكات استراتيجية للجامعة تهدف إلى تدريب طلبة الامتياز في كل من مستشفى الشيخ خليفة في عجمان ومستشفى أمينة بالإمارة، إضافة إلى شراكة مع كليتي الطب في جامعتين، إحداهما في أميركا، والأخرى في السويد، بهدف تبادل الخبرات وتدريب طلبة الكلية.

ومن جانبه قال الدكتور سالم أبوفناس عميد كلية طب الأسنان بجامعة عجمان إنه تم البدء في فكرة تنفيذ مشروع عيادة جامعة عجمان المتنقلة للأسنان في أبريل 2017.

حيث بادرت إدارة الخدمة المجتمعية مع كلية الأسنان بطرح فكرة عيادة أسنان متنقلة بهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، خصوصاً أصحاب الهمم وطلبة المدارس والمناطق البعيدة وكبار السن على أن تكون كافة الخدمات العلاجية المقدمة مجاناً، مبيناً أن العيادة يعمل بها طبيبان مختصان في طب الأسنان، إضافة إلى ممرضين وممرضات يقدمون التشخيص ومن ثم العلاج اللازم.