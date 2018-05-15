قرينة حاكم رأس الخيمة تشهد تخريج 426 طالبة من كليات التقنية

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا برأس الخيمة دفعة العام 2017 البالغ عددهن 426 خريجة.

وعبرت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد عن سعادتها بحضور حفل تخريج خريجات دفعة عام زايد ومشاركتها بناتها الخريجات في فرحتهم.

تزامن

وقالت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد في كلمتها بحفل التخرج بناتي الخريجات يأتي تخرجكن هذا العام تزامناً مع عام القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة حضارية قائمة على العلم والمعرفة إيماناً منه بأن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية وأنهم ركيزة الوطن وطاقته المتجددة والمحرك الدائم للابتكار والتنمية.

وكان للمرأة النصيب الأوفر في الاهتمام بالتعليم وما كان هذا ليحدث لولا التشجيع والإيمان بأهمية المرأة ودورها في التنمية داخل المجتمع وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكدت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد أن هذا التقدم الذي تشهده الدولة وهذه النهضة البارزة في التعليم والمعرفة والاستراتيجية التعليمية الشاملة والتي تمثل نقلة كبيرة في تاريخ الإمارات تم بفضل القيادة الرشيدة.

ومن جانبها ألقت مريم الحفيت مدير أول الخدمات المساندة بكليات التقنية للطالبات برأس الخيمة خلال الحفل كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا أكدت فيها تميز دفعة خريجات هذا العام كونه عام زايد القائد المؤسس الذي بنى وطن الإنجاز والريادة من فكر آمن بالإنسان وقدرته على تحقيق المعجزات.

وأعلنت الحفيت باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج 426 خريجة من كليات التقنية العليا للطالبات في رأس الخيمة وهن جزء من خريجي وخريجات دفعة العام 2017 البالغ عددهم 5978 ، حيث أكملت الخريجات دراستهن بنجاح وحصلن على شهادات التخرج بكل جدارة واستحقاق.

وبعدها أدت الخريجات قسم الولاء للقيادة والوطن وانطلقت مراسم التخريج، حيث قامت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد بتكريم الخريجات وتسليمهن شهادات التخرج.

شكر

ألقت الخريجة صفية راشد الزعابي كلمة الخريجات تقدمت فيها بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعمها الدائم لابنة الإمارات وتحفيزها على نيل أعلى درجات العلم.