طلبة البرنامج الإماراتي للتدريب الإعلامي يزورون «البيان »

زار 12 طالباً وطالبة من منتسبي البرنامج الإماراتي للتدريب الإعلامي الذي أطلقه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، «البيان» للتعرف على واقع الممارسة المهنية، والوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإنتاج الصحافي المطبوع والإلكتروني.

وتأتي زيارة الوفد الطلابي انطلاقاً من التزام مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، بدعم الشباب الإماراتيين من خريجي وخريجات الإعلام لصقل مواهبهم في قطاع الإعلام، والمساعي المرجوة لتحقيق رؤية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المهارات والمواهب الوطنية الشابة بالخبرات العالمية للمساهمة في مسيرة التطوير والتقدم الوطني لبناء جيل إماراتي متمرس يساهم في تعزيز مكانة الدولة التي تستحقها على الساحة العالمية.

وبدأت زيارة الطلبة التي رافقهم بها إبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية في «البيان» بجولة تعريفية حول نظام العمل، والوقوف على ما يقدمه قسم الابتكار التفاعلي والذي يستهدف رصد الواقع من خلال إنتاج الفيديوهات التي توضحه للقارئ بأقل وقت ممكن، وتعرف الطلبة على آلية العمل في هذا القسم وكيفية إنتاج الفيديوهات ومراحلها من خلال الاستماع لشرح نظري وعملي.

وانتقل الطلبة إلى صالة التحرير في الصحيفة وهي صالة عصرية مجهزة بأحدث الأدوات التقنية والتكنولوجية المتخصصة، كما أنها صالة مفتوحة وبلا أوراق، ووقفوا على آلية عمل كل قسم وتعرفوا على مراحل إنتاج المادة الصحفية.

وتابع الطلاب زيارتهم بجولة في الأقسام الفنية بالصحيفة وتعرفوا على طبيعة الإنتاج فيها حيث توقفوا عند قسم التصوير الصحفي، مستعرضين أحدث التقنيات المستخدمة فيه ثم قسم الإخراج الصحفي ومراحل ما قبل الطبع في الصحيفة المطبوعة باستخدام برامج التصميم المختلفة.

واختتمت الزيارة بالتعرف على آلية العمل في قسم «الأونلاين» حيث استمع الطلاب لشرح وافٍ عن طبيعة العمل في هذا القسم وعن أحدث التقنيات المستخدمة في النشر الرقمي.