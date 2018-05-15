«سعود بن صقر التعليمية» تطلق «رمضانا غير في عام زايد»

احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية حملة «رمضانا غير في عام زايد».

والتي تتضمن عدداً من الفعاليات والمبادرات الرمضانية الدينية والمجتمعية والخيرية، بهدف ترسيخ النهج التطوعي والخيري وتعزيزه لدى المجتمع، حيث يتم تنفيذ المبادرات على مستوى مناطق إمارة رأس الخيمة خلال الشهر الفضيل.

وقالت سمية عبدالله بن حارب السويدي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية: إن الحملة الخيرية التي تطلقها المؤسسة تأتي بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، إيماناً منه بأهمية استثمار الأجواء الروحانية خلال الشهر الفضيل، والسعي إلى تعزيزها لدى المجتمع، وأضافت إن المؤسسة تهدف من خلال هذه الحملة إلى ترسيخ النهج التطوعي والخيري وتعزيزه بعدد من المبادرات النوعية وفقاً لخطة المؤسسة الخاصة بعام زايد التي دعت إليها قيادتنا الرشيدة.

وأهم المبادرات التي يتم إطلاقها: تنظيم «مبادرة إفطار الصائم» والتي يتم خلالها إقامة 13 مفطراً رمضانياً في مناطق مختلفة من الإمارة «ومبادرة نوصلكم» والتي يتم خلالها توزيع مير رمضاني على منازل الأسر المتعففة .