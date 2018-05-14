نهيان بن مبارك: مكانة التعليم في الإمارات تعود إلى القائد المؤسس

احتفلت الجامعة الأميركية في الإمارات للمرة الثامنة على التوالي وتزامناً مع عام زايد بتخريج فوج جديد من طلبتها، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وأقيم الحفل على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، وبحضور كل من محمد بن بدوة الدرمكي، راعي الجامعة، واللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس الأمناء، وخلف القبيسي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية.

وقد بلغ عدد الخريجين لهذا العام 539 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة الماجستير والدراسات العليا من مختلف التخصصات الأكاديمية.وبعد أن استهل الحفل بتحية العلم، قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح، كلمته الافتتاحية قائلاً:«إن كل الاهتمام والمكانة العالية المرموقة الذي حظي به التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعود إلى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والقيادة الرشيدة والحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ظل الدعم القوي والرؤية الصائبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب الأيادي المعطاءة حكام الإمارات، والتي سخرت لبناء الوطن».

وإلى جانبه عبر أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس أمناء أميركية الإمارات عن فخره وسعادته بالخريجين.

وأطلقت الجامعة الأميركية في الإمارات على دفعة الخريجين لهذا العام «دفعة عام زايد». وتقدمت أميركية الإمارات، ممثلة بهيئتيها الأكاديمية والإدارية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير على رعايته الكريمة وحضوره لحفل التخرج، واللفتة الكريمة من معاليه بمشاركة الخريجين وأهاليهم فرحة التخرج والنجاح. وختم الحفل بعروض ورقصات شعبية تراثية قدمها الطلبة للحضور، معبرين عن فرحتهم وبهجتهم وسرورهم في هذا اليوم الحافل.