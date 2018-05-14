حاكم عجمان: الإنسان أفضل رأسمال يتم تأهيله

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن تخريج دفعات متتالية من الخريجين في الجامعات بدولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة يأتي تتويجاً للنهج الصحيح الذي تسير عليه قيادة هذا الوطن واهتمامها بالإنسان الذي يعتبر أفضل رأس مال يتم تأهيله ليكون قادراً على أداء دوره في خدمة الوطن بما لديه من أفكار ومبادرات علمية، تلقاها في الجامعات والكليات التي تلقى الرعاية والمساندة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الذين يسعون دائماً لوضع الخطط والبرامج، التي من شأنها تطوير التعليم ويولون البرامج الأكاديمية اهتماماً كبيراً لتخريج طلاب على مستوى عال من العلم والمعرفة.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس، الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة «دفعة عام زايد» من طلبة وطالبات كلية المدينة الجامعية في عجمان والبالغ عددهم 428 طالباً وطالبة في مختلف كليات الجامعة منهم 108 خريجين بدرجة الماجستير.

ركيزة

وقال سموه: «إن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قادر على التحضر والبناء والعمل من خلال تسلحه بمختلف العلوم والمعارف الأكاديمية التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع».

وأضاف سموه: إن هذه الدفعة الجديدة تشكل رصيداً وثروة حقيقية من شباب وشابات الوطن الذي نأمل لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية ودخول سوق العمل.

وهنأ سموه الخريجين وأولياء أمورهم، وقال : إن كلية المدينة الجامعية في عجمان تعتبر من الصروح التعليمية الجديدة وواحدة من الجامعات التي تركز على الإنسان وأصبح من الضروري إضافة كليات وتخصصات جديدة ووضع مناهج دراسية أكاديمية مرموقة تسعى لرقي الشباب وتخريج كوادر مواطنة تكون قادرة على قيادة وإدارة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

وحضر الاحتفال الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة كلية المدينة الجامعية في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ صقر بن راشد النعيمي واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وعدد من مديري الجامعات في الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية بجانب مجلس أمناء الكلية والهيئة الإدارية والتدريسية وكبار المسؤولين وأولياء ذوي الخريجين.

وكانت مراسم حفل التخرج قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم عجمان لقاعة الإمارات للضيافة، حيث عزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى عبدالعزيز الجسمي ممثل مجلس إدارة الكلية عضو مجلس الأمناء كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أن الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من كلية المدينة الجامعية بعجمان يأتي تزامنا مع احتفال الإمارات بـ "عام زايد" الذي علمنا أن بالعلم تغدو دولتنا للتقدم عنواناً ومنارة.

وأشاد الجسمي في كلمته بدعم صاحب السمو حاكم عجمان لرفد العلم والمعرفة لكل الطلبة الجامعيين وتوفير جميع الإمكانيات العلمية والبحثية لبناء جيل متعلم ومثقف قادر على مواصلة العطاء ومسيرة التقدم التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد والمستويات.

مساهمة

وأوضح أن كلية المدينة الجامعية في عجمان تسعى للمساهمة في تحقيق الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة والتي تركز على تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة بالبحث والتميز الأكاديمي، حيث يتم ألقاء الضوء على التعزيز الشامل لشخصية الطلبة لتهيئتهم لقيادة مجتمع عالمي متنوع .

ورفع الخريجون والخريجات في كلمتهم التي ألقتها الخريجتان المتفوقتان العنود عبد العزيز السويدي وصفية آزمي نيابة عن دفعة 2018 أسمى معاني الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ما يوليه لشباب الوطن من اهتمام ورعاية وتوفير السبل كافة لتمكين هؤلاء الشباب من التحصيل العلمي والحصول على الشهادات العليا ومنحهم الفرص للإسهام في مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها دولتنا على جميع المستويات.

وتقدمت الخريجتان بالشكر والتقدير لأسرة كلية المدينة الجامعية بعجمان ممثلة برئيسها وكادرها الإداري على ما قدموه من خدمات تذلل صعوبات المرحلة أمام الطلبة ووجهتا الشكر والامتنان إلى أولياء الأمور على دورهم الكبير في وصولهن وزملائهن إلى هذه المنصة والاحتفال بتخريجهم من قبل صاحب السمو حاكم عجمان.

تكريم

وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الطلاب المتفوقين والمتميزين من حملة البكالوريوس والماجستير.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان هدية تذكارية بهذه المناسبة عبارة عن درع الجامعة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس الجامعة كما تلقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درعاً مماثلة بحضور الشيخ صقر بن راشد النعيمي.

وقام سمو ولي عهد عجمان بتوزيع شهادات التخرج على الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات ومنها الدبلوم المهني بالتدريس وبكالوريوس في القانون تخصص إدارة الموارد البشرية والإدارة والمالية والمحاسبة ونظم المعلومات والتسويق والعلاقات العامة وتخصص الإعلام.

راشد بن حميد: عجمان وجهة للتعليم العالي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن نجاح الدولة يرتبط بمدى قوة نظامها التعليمي وفي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تم التركيز على أن تصبح إمارة عجمان وجهة للتعليم العالي.

وأكد أن الكلية تركز منذ إنشائها على تقديم أفضل البرامج الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل في دولة الإمارات خاصة والمنطقة عامة، مشيراً إلى أن الكلية تمكنت من تلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل وتوفير بيئة تعزز التميز الأكاديمي وهو هدفها الرئيسي.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريح على هامش الحفل، أن تقديم تعليم عالي الجودة يتصدر أولويات حكومة عجمان التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ولإمارة عجمان في إعداد جيل جديد من القادة والمبتكرين المؤهّلين بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى درجات التميز والوصول إلى التطلعات الاستراتيجية والأهداف السامية لدولة الإمارات.

وقال: كلّنا فخر بالنمو والتقدم الملحوظين بين أوساط الطلبة في عجمان المتسلحين بالرغبة والجاهزية للتعلم واكتساب المهارات الجديدة، التي تلبي احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى شغفهم الحقيقي للتعلم وهو ما يتجلّى بوضوح في أدائهم المتفوق وتفانيهم في العمل الجاد من أجل الحصول على شهادة جامعية وترسيخ دورهم المحوري كأعضاء فاعلين في المجتمع.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على عمل الخريجين الدؤوب وأدائهم الذي يحتذى به وهنأ أعضاء هيئة التدريس على التزامهم في تطوير وتمكين الطلاب ليتحلوا بالخبرة الشاملة.

وأعرب نيابة عن أسرة الكلية عن سعادته بتخريج دفعة "عام زايد" مشيراً إلى أنها مناسبة خاصة لتقدير التميز الأكاديمي، متمنياً لجميع الخريجين مستقبلاً عملياً ناجحاً.

وقال: "إن استراتيجية الكلية لتوسيع منشآتها تسير على قدم وساق حيث تم مؤخراً افتتاح المرحلة الأولى من مبنى الحرم الجامعي للكلية ونحن نسير نحو المرحلة الثانية والثالثة لهذا الصرح التعليم، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في جعل عجمان مركزاً للتفوق التعليمي في المنطقة".