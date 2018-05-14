جامعة عجمان تفوز بـ 5 جوائز في «يوم الطلبة»

تمكنت خمسة فرق طلابية من جامعة عجمان، وللعام التاسع على التوالي، أن تكتسح مسابقة يوم الطلبة، فرع الإمارات، لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في نسخته الثالثة عشرة، والذي احتضنته هذا العام جامعة دبي، لتكون جامعة عجمان صاحبة أكبر رصيد من الجوائز في المسابقة وعددها 5 جوائز، حيث فاز مشروع «التوعية بأهمية لغة الإشارة» الذي قدمه فريق «نحن نسمعك» عن فئة «الخدمة المجتمعية» بالمركز الأول.

كما فاز مشروع «المركبة الأوتوماتيكية الذكية» الذي قدمه فريقا «IDP1» و «IDP2» ضمن فئة «مشروع التصميم الصناعي» بالمركزين الأول والثاني.

أما مشروع «الجسم ذو السقوط الحر» الذي قدمه فريق «زهرة تباع الشمس» ضمن فئة «مشروع التصميم الهندسي» فقد حصد المركز الثاني. وحقق مشروع «النظام الذكي لإدارة مزارع الحيوانات» الذي قدمه فريق «سامس» المركز الثاني ضمن فئة «مشروع هندسة البرمجيات».وهنّأ الدكتور فهر حياتي، عميد كلية الهندسة، الطلبة على الإنجازات المشرفة التي حققوها، مشيراً إلى أن أفضل سفراء للجامعة هم الطلبة المتميزون فيها، مثمناً دور أعضاء هيئة التدريس على المشاريع الطلابية المتميزة.