«بيئة» تُكرّم طلبة المدارس تقديراً لجهودهم في إعادة التدوير

أكدت شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، التزامها بنشر الثقافة البيئية، وتبني المسؤولية البيئية، خلال تكريمها للإبداع، والابتكار، والتميز لدى الطلبة والمدرسين، ضمن حفل توزيع جائزة المدارس للتميز البيئي، وجوائز الدورة 5 من مسابقة المدارس لإعادة التدوير، والذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة أمس، بحضور المرشحين للجائزة.

وحضر فعاليات الحفل الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي «الشيخ الأخضر». وتم توزيع 14 جائزة تحت فئات «أفضل تجربة علمية بيئية»، و«أفضل فيلم بيئي»، و«أفضل نموذج أولي بيئي»، و«أفضل اختراع بيئي»، و«الإنجاز الفردي المتميز».

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم ضمت خبراء بيئيين، وممثلين عن شركة «بيئة»، وحصل الفائزون على جوائز نقدية تراوحت ما بين 5 - 25 ألف درهم.