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طحنون بن محمد يشيد بدعم القيادة للتعليم

المصدر:
  • العين - وام
التاريخ:

طحنون بن محمد يتوسط الخريجين | تصوير: عمران خالد

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أشاد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للتعليم في الدولة وتأهيل أبنائنا الطلاب بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لخدمة وطنهم.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج طلاب مدرسة المدار الدولية بمدينة العين. حضر الحفل الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأولياء الأمور.

وتخلل الحفل كلمات أشادت باهتمام القيادة الحكيمة بالتعليم وتوفير كل السبل التي تخدم الطلاب لكي ينهلوا من المعارف والمهارات اللازمة في تأهيلهم للعمل في جميع المجالات التي تلبي متطلبات سوق العمل في الدولة. كما ثمنت الكلمات متابعة واهتمام سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لأبنائه الطلاب وحضهم على مواصلة درب النجاح.

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